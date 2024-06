Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Die ganz Grossen der amerikanischen Wirtschaft sind unzufrieden mit US-Präsident Joe Biden (81). Der Demokrat mische sich zu sehr in die Preisgestaltung der Pharmakonzerne ein, drangsaliere Energieunternehmen mit immer neuen Klimaauflagen und nehme die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley an eine zu kurze Leine. So der Konsens in der US-Wirtschaft. Obendrauf kommt Bidens Plan, die Unternehmenssteuern zu erhöhen.

Hier wittert einer seine grosse Chance: Ex-Präsident, Millionär und republikanischer Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78). Er hat seine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie in den USA mit Steuern umgegangen werden soll – und erhofft sich so, die Gunst der Wirtschaftsgrössen zu sichern. Denn laut einer Umfrage von «The Economist» vertrauen die grossen CEOs Trump nicht mehr. Höchste Zeit also, sie auf seine Seite zu holen. Bisher sind Trumps Annäherungsversuche an die Finanz-Elite aber gründlich nach hinten losgegangen!