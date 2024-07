Blick-US-Korrespondent Peter Hossli berichtet aus New York «Biden stürzt die Demokraten ins Chaos»

Joe Biden verkündet am Sonntag, dass er nicht erneut als US-Präsident kandidiert. Stattdessen schickt er Kamala Harris ins Rennen. Was heisst das für die Demokraten und wie reagiert Donald Trump auf die Nachricht? US-Korrespondent Peter Hossli berichtet aus New York.