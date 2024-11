An Wahlveranstaltung in Milwaukee Donald Trump nutzt Mik für Vergleich mit Oral-Sex

Absurder gehts nicht mehr. An einer Wahlkampf-Veranstaltung in Milwaukee nervt sich Donald Trump über die nicht so gut funktionierenden Mikrofone. Auf diese trifft er offenbar immer wieder. Er macht dann absurde Handbewegungen, die an Oral-Sex erinnern sollen.