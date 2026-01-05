Maduro muss am Montag erstmals vor Gericht erscheinen

Darum gehts
- Heftige Explosionen in Caracas am Samstag, Rauchwolken und Flugzeuge gemeldet
- US-Spezialkräfte nehmen Nicolas Maduro fest, bringen ihn nach New York
- USA wollen ihm wegen «Drogen-Terrorismus» den Prozess machen
Ein Überblick
In der Nacht auf Samstag (Ortszeit) haben die USA Ziele in Venezuela angegriffen
Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und seine Frau Cilia Flores wurden verhaftet und nach New York gebracht
Maduro wird vor einem US-Bundesgericht wegen Drogenhandels und weiteren Vorwürfen angeklagt
Venezuela berichtet vom toten Soldaten und Beamten – USA melden keine Opfer
Hintergrund für die Aktion: Spannungen um US-Truppen, Drogenboote und sanktionierte Öltanker.
Maduro und seine Frau in New York angekommen
Nicolas Maduro und seine Frau Cilia Flores sind am Wall Street Heliport in Manhattan angekommen. Bilder zeigen, wie die beiden von Beamten der DEA für den Weitertransport abgeführt werden. Die Strafverfolgungsbehörde ist dem Justizministerium unterstellt und für Drogendelikte zuständig.
Maduro wird per Helikopter nach New York gebracht
Bilder von mehreren Nachrichtensendern und -agenturen, etwa Fox News, Reuters und Anadolu, zeigen am Montagmittag Schweizer Zeit, wie Maduro per Helikopter zum Gericht nach New York City transportiert wurde. Dort soll eine erste Anhörung stattfinden.
Trump droht Venezuelas Interimspräsidentin
Der Druck der USA auf Venezuela scheint nach der Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro (63) erste Wirkung zu zeigen. Die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez (56), die sich nach dem US-Angriff zunächst unbeugsam gezeigt hatte, signalisierte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Washington.
Rodríguez gab sich auf Instagram nun versöhnlich gegenüber der Regierung von US-Präsident Donald Trump. «Wir laden die Regierung der Vereinigten Staaten ein, gemeinsam an einer Agenda der Kooperation zu arbeiten, die auf gemeinsame Entwicklung ausgerichtet ist und im Rahmen des Völkerrechts ein dauerhaftes Zusammenleben in der Gemeinschaft stärkt.» Es gehe um «Frieden und Dialog, keinen Krieg», schrieb sie weiter. «Das war schon immer die Haltung von Präsident Nicolás Maduro und ist derzeit die Haltung ganz Venezuelas.»
Trump drohte Rodríguez unterdessen unverhohlen. Ihr könne eine noch «schlimmere Situation» als dem gefangengenommenen Maduro drohen, sagte er während eines Flugs nach Washington zu Reportern. Der Zeitschrift «The Atlantic» hatte er zuvor gesagt: «Wenn sie nicht das Richtige tut, wird sie einen sehr hohen Preis zahlen, wahrscheinlich höher als Maduro.»
32 Kubaner bei US-Angriff auf Venezuela getötet
Bei der Verhaftung von Nicolas Maduro in Venezuela sind 32 Angehörige kubanischer Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Dabei dürfte es sich unter anderem um Leibwächter des venezolanischen Präsidenten gehandelt haben.
Die Landsleute hätten «ihre Pflicht würdig und heldenhaft erfüllt», schrieb die Kommunistische Partei Kubas in einer Mitteilung. Sie seien «nach hartem Widerstand gefallen».
Sicherheitskräfte aus dem verbündeten Kuba sind nach Einschätzung von Experten seit Jahren in Venezuela im Einsatz. Auch für die persönliche Sicherheit Maduros sollen vor allem Kubaner verantwortlich gewesen sein.
«Viele Kubaner wurden gestern getötet, als sie versuchten, ihn zu beschützen», sagte US-Präsident Donald Trump. Das venezolanische Verteidigungsministerium teilte mit, dass bei dem US-Einsatz «ein Grossteil» von Maduros Sicherheitsteam getötet worden sei. Die USA erlitten bei dem Einsatz laut Trump keine Verluste.
Maduro muss am Montag erstmals vor Gericht erscheinen
Wenige Tage nach seiner Verhaftung soll Nicolas Maduro bereits vor Gericht erscheinen. Ein New Yorker Bundesgericht setzte für Montag um 12 Uhr (Ortszeit) einen Termin an. Was genau bei der Anhörung passieren soll, blieb zunächst unklar.
Selenski: «USA weiss, was als nächstes zu tun ist»
Nach einem Treffen mit seinen nationalen Sicherheitsberatern in Kiew äusserte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zu der US-Operation in Venezuela, die zur Verhaftung seines venezolanischen Pendants Nicolas Maduro führte.
«Was Venezuela betrifft? Wie sollen wir darauf reagieren?», so Selenski gegenüber Reportern. «Nun, ich kann nur sagen: Wenn man das mit Diktatoren machen kann, dann weiss die USA, was als Nächstes zu tun ist.»
Viele Medien sehen darin nun einen Seitenhieb gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Selenski selbst erklärte seine Aussage nicht genauer.
EDA spricht Reisewarnung für Venezuela aus
Nach dem US-Angriff in Venezuela vom Samstag, hat das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Sonntag eine erweiterte Reisewarnung für das ganze Land verhängt.
«Es ist unklar, ob die Sicherheit im ganzen Land nach den am 3. Januar 2026 erfolgten militärischen Operationen gewährleistet werden kann. Die Situation ist sehr angespannt; die weitere Entwicklung der Lage ist ungewiss», heisst es hierzu auf der Webseite des EDA.
Als Folge dessen seien Flugverbindungen nicht mehr sichergestellt. Es könne zu Versorgungsengpässen sowie unterbrochenen Telefon- und Internetverbindungen kommen. Das EDA verweist weiter auf mögliche gewaltsame Demonstrationen, Sachbeschädigungen oder Plünderungen sowie gesperrte soziale Medien.
Für ausländische Reisende bestehe ein Risiko, festgenommen, verhört und inhaftiert zu werden. Für Schweizer Staatsangehörige, die dennoch nach Venezuela reisen, könnte die Schweiz im Falle einer weiteren Verschlechterung der Sicherheitslage unter Umständen nur noch begrenzte oder keine Dienstleistungen mehr erbringen – selbst in Notfällen.
China fordert Freilassung von Maduro
Bereits am Samstag hatte China den US-Angriff in Venezuela scharf kritisiert. «China ist zutiefst besorgt darüber, dass die USA Maduro und seine Frau gewaltsam festgenommen und ausser Landes gebracht haben», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des chinesischen Aussenministeriums.
Am Sonntag hiess es aus dem chinesischen Aussenministerium: «China fordert die Vereinigten Staaten auf, die persönliche Sicherheit von Maduro und seiner Frau zu gewährleisten, sie unverzüglich freizulassen, den Sturz der venezolanischen Regierung zu beenden und Probleme durch Dialog und Verhandlungen zu lösen.»
Den Militäreinsatz der USA bezeichnete der Sprecher als «einen klaren Verstoss gegen das Völkerrecht, die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen und die Ziele und Grundsätze der UN-Charta».
Vizepräsidentin Rodriguez übernimmt Präsidentschaft in Venezuela
Aktuell herrscht Unklarheit, wer Venezuela nach dem Sturz von Präsident Nicolas Maduro führen soll.
Der Oberste Gerichtshof des Landes hat am Samstag (Ortszeit) angeordnet, dass Delcy Rodriguez die Führung des Landes übernimmt. Rodriguez war Maduros Vizepräsidentin. Auch das venezolanische Militär sicherte ihr am Sonntag Treue und Unterstützung zu.
Allerdings ist unklar, wie lange sie ihr Amt wird ausüben können. So forderte etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dass der Oppositionspolitiker Edmundo Gonzalez die Verantwortung in dem Land übernehmen soll.
Gonzalez hatte nach den Präsidentschaftswahlen 2024 den Sieg für sich reklamiert, die USA und mehrere Länder Lateinamerikas erkannten ihn damals als Wahlsieger an.
US-Präsident Donald Trump hatte hingegen kurz nach Maduros Festnahme angetönt, dass die USA das Land für eine Übergangszeit selber führen könnten.
Maduro wird in Handschellen vorgeführt
Das Weisse Haus postete ein Video, in dem der venezolanische Präsident Nicolas Maduro in Handschellen über einen Teppich der US-Drogenbehörde DEA geführt wird. Der Sender CNN bestätigte die Echtheit des Twitter-Accounts.
«Perp walked», steht über dem Video. Damit bezeichnet man in den USA die öffentliche Zurschaustellung Verdächtiger, die insbesondere in New York praktiziert wird.
Maduro trägt im Video einen Kapuzenpulli und eine Kappe. Der verhaftete Präsident begrüsst die Anwesenden auf Englisch mit «Good Night, Happy New Year».
In der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Medienberichten zufolge in der Nacht auf Samstag mehrere Explosionen ereignet. Über der Stadt war mindestens eine grosse Rauchwolke zu sehen, Flugzeuge waren zu hören, und zahlreiche laute Knallgeräusche wurden registriert.
Wie eine Reporterin des Senders CBS am Samstag auf X unter Berufung auf US-Vertreter berichtete, soll US-Präsident Donald Trump (79) Angriffe auf Venezuela angeordnet haben. Ziel sollten unter anderem Militäreinrichtungen sein, hiess es.
Die Regierung Venezuelas warf den Vereinigten Staaten eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hiess es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.
Passanten fliehen vor Explosionen
Betroffen waren offenbar der Süden und Osten der Hauptstadt, unweit einer grossen Militärbasis, darunter der Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe in La Carlota. In Teilen des südlichen Caracas fiel infolge der Explosionen der Strom aus.
Auf Videos des Senders VPItv und in Online-Netzwerken waren mehrere Hubschrauber über der nächtlichen Stadt zu sehen, während grosse Brände Rauchsäulen in den Himmel schickten. Passanten flohen nach den Explosionen von den Strassen.
«Venezuela wurde angegriffen»
Der Auslöser der Explosionen blieb zunächst unklar. Das US-Verteidigungsministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.
Der Präsident des Nachbarlandes Kolumbien hat von einem Angriff auf Venezuela gesprochen. «In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschiessen es mit Raketen», schrieb Staatschef Gustavo Petro auf der Plattform X. «Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten», forderte er.
Lage noch unklar
Im Raum steht die Frage, ob es sich um US-Militäraktionen handeln könnte. Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela hatte sich zuletzt zugespitzt: US-Truppen und Kriegsschiffe wurden vor der venezolanischen Küste zusammengezogen, mehrfach griff das Militär angebliche Drogenboote an, die Küstenwache beschlagnahmte sanktionierte Öltanker.
US-Präsident Trump sprach zuletzt von der Möglichkeit von US-Einsätzen auf dem venezolanischen Festland und bestätigte zuvor Angriffe auf Hafengebiete in dem südamerikanischen Land.
Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro (63) wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Er vermutet, die USA wollten sich die riesigen Erdölvorkommen Venezuelas sichern. Im Staatsfernsehen zeigte sich Maduro zuletzt dennoch gesprächsbereit: «Wo immer sie wollen und wann immer sie wollen», könne man über Drogenhandel, Öl und Migration diskutieren.
Gleichzeitig betonte er die Wehrhaftigkeit seines Landes: «Das nationale Verteidigungssystem hat die nationale Integrität, den Frieden des Landes und die Nutzung unserer Territorien garantiert und garantiert dies weiterhin.»