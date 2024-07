Ein Lastwagenfahrer hat einen Einjährigen lebend in einem Graben neben der Interstate 10 in Louisiana entdeckt. Der Bub war offenbar während eines Tropensturms ausgesetzt worden.

1/4 In Haft: Aaliyah J. setzte ihre Söhne aus.

Hurrikan «Beryl» hat alleine in den US-Bundesstaaten Texas und Louisiana mindestens acht Menschen das Leben gekostet. Dem kleinen Kingtrail (1) könnten die Ausläufer des Tropensturms allerdings das Leben gerettet haben.

Ein Lastwagenchauffeur entdeckte den Buben am Dienstag am Strassenrand der nationalen Autobahn – nachdem die Polizei seit zwei Tagen mit Hochdruck nach dem Kleinkind gesucht hatte. Seine Mutter Aaliyah J.* (25) hatte den Jungen und seinen grossen Bruder Legend (†4) offenbar einfach ausgesetzt.

Der Vierjährige war zuvor bereits in einem See an der Grenze zwischen Texas und Louisana tot aufgefunden worden. Danach suchte die Polizei mit einem Grossaufgebot nach dem kleinen Bruder. Dieser war bei seiner Rettung zwar übersät von Insektenstichen, aber ansonsten wohlauf.

Tropensturm «Beryl» hatte Kingtrail vor der Sonne geschützt, es war in den Tagen meist bewölkt und regnerisch. Auch dadurch konnte der Bub zwei Tage ohne Essen und Trinken überleben. Sheriff Stitch Guillory bezeichnet ihn als «Wunder-Baby».

«Er lächelte mich an»

Der Trucker Reginald Walton berichtet dem Sender KADN von seinem Fund: «Als ich vorbeifuhr, sah ich, dass es sich bewegte, und ich sagte: ‹Hey, das sieht aus wie ein Baby›.»

Er hielt sofort an und wählte den Notruf. «Tatsächlich sass da ein kleiner Junge am Strassenrand. Als ich mich ihm näherte, lächelte er mich an, stand dann auf, fing an zu weinen und kam auf mich zu», so Walton. Der Einjährige wurde ins Spital gebracht und später dem Jugendamt übergeben.

Horror-Mutter hinter Gittern

Aaliyah J.s Mutter Coswella J. ist verzweifelt. Sie sagt, sie habe die Kinder zuletzt am Samstag bei der Beerdigung ihrer Mutter gesehen: «Ich weiss nicht, wie so etwas passieren konnte. Im Moment will ich nur meinen Enkel zurück.»

Ihre Tochter wurde wegen Totschlags und weiterer Vergehen verhaftet, Polizisten griffen sie in Mississippi auf.