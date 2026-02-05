Grösserer Stromausfall in Stuttgart

Im Stadtgebiet von Stuttgart gibt es einen grösseren Stromausfall. Wie die Polizei mitteilte, sind auch einige Ampeln ausgefallen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Man habe Streifen losgeschickt, um den Verkehr zu regeln, sagte eine Sprecherin. Betroffen seien auch grössere Kreuzungen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Zur Ursache könne man derzeit nichts sagen.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es zu mehreren Einsätzen aufgrund von Brandmeldeanlagen. Derzeit gebe es aber keine Brandeinsätze. Die Feuerwehr sei jedoch selbst von dem Ausfall betroffen und müsse sich noch einen Überblick verschaffen.

Zudem fiel in vielen Büros zeitweilig das Internet aus. Die Stromnetzbetreiber konnten zu dem Vorfall zunächst nichts sagen.

Fahrgästen zufolge waren auch die Stadtbahnen in Stuttgart von dem Stromausfall betroffen. Sie habe in einer Stadtbahn gesessen, die für mehrere Minuten nicht habe weiterfahren können, sagte eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Es gab eine Durchsage, dass es einen Stromausfall gibt und dass es in wenigen Minuten weitergeht.»

In Stuttgart leben rund 600.000 Menschen. Es ist die Hauptstadt des südwestdeutschen Bundeslandes Baden-Württemberg und Sitz einiger grosser Unternehmen - darunter etwa Mercedes-Benz.