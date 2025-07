Ursache ist nicht klar Farben-Spektakel mitten in der Wüste

In der Badain-Jaran-Wüste Nordchinas sorgt ein pinkfarbener See für Staunen. Das seit 2024 zum UNESCO-Welterbe gehörende Gebiet beherbergt trotz extremer Trockenheit fast 150 Seen. Es gibt verschiedene Theorien, warum der See in pinker Farbe erstrahlt.

Publiziert: 11:14 Uhr