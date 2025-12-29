Das Unwetter in Skandinavien hatte verheerende Folgen – drei Menschen starben. Über 140'000 Haushalte waren ohne Strom. Wegen des Wintersturms Johannes kam es zu Zugausfällen und Flugverspätungen.

Über 140'000 Haushalte in Skandinavien ohne Strom nach dem Sturm

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wintersturm Johannes hat am Wochenende in Skandinavien für teils chaotische Verhältnisse gesorgt. In Schweden kamen drei Menschen ums Leben, wie die Nachrichtenagenturen TT und Ritzau berichteten.

In Norwegen, Schweden und Finnland waren zwischenzeitlich über 140'000 Haushalte vom Strom abgeschnitten. Zwar liess der Sturm am Sonntag nach, es kam aber weiterhin zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen.

In Schweden und Finnland wurden am Vormittag etliche Zugverbindungen gestrichen, auch viele Flüge fielen aus oder waren deutlich verspätet.

Die drei Toten im Alter zwischen 50 und 70 waren durch umgestürzte Bäume um Leben gekommen, wie TT meldete. Ein Stromversorger teilte mit, es werden wohl noch bis Montag dauern, ehe alle Kunden wieder mit Strom versorgt werden können.