Die israelische Armee hat Hisbollah-Infrastruktur im Libanon angegriffen, einschliesslich unterirdischer Stellungen. Laut libanesischen Angaben gab es zwei Luftangriffe. Ob jemand verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Kommt es wieder zu solchen Bildern? Israel hat am Sonntag Hisbollah-Ziele angegriffen. (Archivbild) Foto: IMAGO

Darum gehts Israelische Armee greift Hisbollah-Infrastruktur im Südlibanon an

Angriffe auf unterirdische Stellungen nahe der Kreuzritterfestung Beaufort

Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah seit Ende November nach einjährigem Beschuss Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben militärische Infrastruktur der Hisbollah-Miliz im Süden Libanons angegriffen. Ziel waren demnach auch unterirdische Stellungen der Hisbollah im Bereich der strategisch gelegenen Kreuzritterfestung Beaufort. Man habe dort «militärische Aktivitäten» festgestellt, hiess es in einer Mitteilung der Armee.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von zwei Luftangriffen nahe der Stadt Nabatije. Es gab zunächst keine Berichte zu Opfern. Anwohner berichteten allerdings von massiven Explosionen während der Angriffe.

Kommt es wieder zur Eskalation?

«Die Existenz der Anlage und die dortigen Aktivitäten stellten einen Verstoss gegen die Verständigungen zwischen Israel und Libanon dar», hiess es in der Mitteilung der israelischen Armee.

Israel und die Hisbollah hatten sich Ende November nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt. Beide Seiten werfen sich Verstösse vor. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht. Die Kreuzritterfestung Beaufort liegt knapp nördlich des Flusses, aber dennoch nahe einem nordöstlichen Ausläufer der israelischen Grenze.