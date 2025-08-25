Netanyahu stellt Rückzug aus dem Libanon in Aussicht

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu bringt einen Rückzug der Armee des Landes aus dem Libanon ins Spiel. Er stellt aber auch eine Bedingung.

1/4 Benjamin Netanyahu hat einen Rückzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon in Aussicht gestellt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Netanyahu begrüsst libanesische Entscheidung zur Entwaffnung der Hisbollah bis 2025

Hisbollah fordert israelischen Rückzug aus fünf kontrollierten Hügeln im Libanon

14-monatiger Krieg zwischen Israel und Hisbollah endete im November mit Waffenstillstand

Marian Nadler Redaktor News

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (75) hat eine «bedeutende Entscheidung» des libanesischen Kabinetts Anfang des Monats begrüsst. Die libanesische Regierung hatte sich darauf verständigt, auf eine Entwaffnung der Hisbollah bis Ende 2025 hinzuarbeiten. Netanyahu sagte gemäss der Nachrichtenagentur Associated Press (AP), die Entscheidung könne zum Abzug der israelischen Truppen aus dem Land führen. Netanyahu erklärte, wenn der Libanon die notwendigen Schritte zur Entwaffnung der Hisbollah unternehme, werde Israel mit Gegenmassnahmen reagieren, darunter einer schrittweisen Reduzierung der israelischen Militärpräsenz im Südlibanon.

Der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah endete im November mit einem von den USA vermittelten Waffenstillstand. Seitdem haben Vertreter der Hisbollah erklärt, die Gruppe werde nicht über ihre Entwaffnung sprechen, bis Israel sich aus den fünf von ihm kontrollierten Hügeln im Libanon zurückziehe. Ausserdem forderte die militante Gruppe die Einstellung der fast täglichen Luftangriffe, bei denen Hunderte von Menschen getötet oder verletzt wurden, die meisten davon Hisbollah-Mitglieder.

Beirut steht unter dem Druck der USA, die Gruppe zu entwaffnen, die vor dem Waffenstillstand einen 14-monatigen Krieg gegen Israel geführt hat und seitdem stark geschwächt ist. Viele ihrer politischen und militärischen Führer sind tot.