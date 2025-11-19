Darum gehts
- Unicef verlegt Stellen aus Genf aus Kostengründen
- Künftig konzentriere sich Unicef auf das Büro für Nothilfeprogramme
- Umstrukturierungen wurden dem Personal am Dienstag bestätigt
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) hat seinen Hauptsitz in New York, aber in Genf befindet sich das europäische Büro. Aus Kostengründen muss die Uno-Organisation nun Stellen verlegen.
Künftig werde Unicef die Präsenz auf das Büro für Nothilfeprogramme (EMOPS) konzentrieren, sagte ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit eine Meldung der Westschweizer Tageszeitungen «Tribune de Genève» und «24 heures».
Personal am Dienstag informiert
Laut einer mit dem Dossier vertrauten Quelle wurden dem Personal die Umstrukturierungen am Dienstag bestätigt. Es sei seit einiger Zeit über das Thema diskutiert worden, insbesondere darüber, ob die Stellen nach Rom oder Spanien verlagert würden, hiess es.