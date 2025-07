In Bergamo kam es am Dienstag zu einem Unglück, bei dem eine Person gestorben ist. Die Person soll vom Triebwerk eines Flugzeuges eingesaugt worden sein.

1/4 Am Flughafen Bergamo kam es am Dienstag zu einem tödlichen Unglück.

Ein tragischer Vorfall am Flughafen Bergamo, im Norden von Mailand, hat am Dienstagmorgen, 8. Juli, zu einer Unterbrechung des Flugbetriebs geführt. Wie «Malpensa News» berichtet, wurde der Flugverkehr um 10.20 Uhr eingestellt, nachdem sich auf einem Rollfeld ein tödlicher Unfall ereignet hatte.

Die Flughafenbetreiberin Sacbo spricht von einem «Zwischenfall auf dem Rollweg, dessen Ursachen derzeit von den Behörden untersucht werden». Nach ersten Informationen war eine Person am Boden beteiligt. Der Vorfall ereignete sich bei einem Flugzeug der spanischen Billig-Airline Volotea, das nach Asturien in Nordspanien starten sollte.

Person von Triebwerk eingesaugt

Wie der «Corriere della Sera» schreibt, soll eine Person von einem Triebwerk eines Flugzeugs eingesaugt worden sein. Das Newsportal bezieht sich auf eine Quelle am Flughafen. Die Person soll auf den Jet, der sich auf den Start vorbereitete, zugerannt sein, heisst es in dem Bericht. Ob es sich bei der Person um jemanden von ausserhalb handelt, oder ob die Person sich bereits am Flughafen befand, ist unklar. Bei dem Todesopfer soll es ich aber um einen etwa 35-jährigen Mann handeln, schreibt das Blatt weiter.

Beim besagten Flugzeug soll es sich um einen Airbus A319 mit Ziel Asturien handeln, der sich im «Pushback» befand – sich also vom Parkplatz wegbewegen wollte, um zu starten.

Flüge umgeleitet

Als Folge des Unfalls wurde der Flugverkehr eingestellt und zahlreiche Flüge über Mailand und Bologna umgeleitet. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Die Ermittlungen der Behörden dauern an, um die Ursache des tragischen Unfalls zu klären.

