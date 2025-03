Unglück in Weiher in Weil am Rhein (D) Mann (†32) stirbt bei Badeunfall nahe Basel

Ein 32-jähriger Mann ist am Samstagmorgen in einem Weiher in Weil am Rhein bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Der Unfall geschah im Dreiländergarten in der Nähe zu Basel, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte.