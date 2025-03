Tragischer Bergunfall am Zuckerhütl: Eine junge Deutsche stürzte am Sonntag beim Aufstieg etwa 130 Meter in die Tiefe und verstarb. Die Leiche wurde am Montag von einem Passanten entdeckt und von der Polizei geborgen.

Deutsche (†27) stürzt am Zuckerhütl 130 Meter in den Tod

Der Berg Zuckerhütl. (Archivbild) Foto: User: pizza / Wikipedia

Auf einen Blick Deutsche Bergsteigerin (27) stürzt am Zuckerhütl in Tirol tödlich ab

Passant fand leblose Frau im Schnee und alarmierte die Rettungskräfte

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag gegen 12 Uhr setzte ein Passant den Notruf ab, da er ungefähr 150 Meter unterhalb des Berggipfels «Zuckerhütl» eine leblose Frau im Schnee vorfand. Die Verstorbene wurde mit dem Polizeihelikopter geborgen und ins Tal gebracht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Verunglückte, welche für die Tour entsprechend ausgerüstet war, allein unterwegs. Sie dürfte im steilen Gelände am Zustieg zum Gipfel ausgerutscht und folglich rund 130 Meter (etwa 80 Höhenmeter) abgestürzt sein, wobei sie sich tödliche Verletzungen zugezogen hat. Das schreibt die Tiroler Polizei in einer Medienmitteilung.

Die Polizei teilt am Donnerstag mit, dass die Identität der Toten geklärt werden konnte. Es handelt sich um eine deutsche Staatsbürgerin (27). Aufgrund von Zeugenaussagen kann davon auszugehen sein, dass die Frau bereits am späten Nachmittag respektive am frühen Abend des vergangenen Sonntags aus unbekannter Ursache am Normalweg zum «Zuckerhütl» abstürzte und sich dabei tödliche Verletzungen zuzog.