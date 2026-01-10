Ein Skitourengänger ist bei einem Lawinenabgang in Norditalien tödlich verletzt worden. Über die Identität des Mannes ist nichts bekannt.

Lawine traf beliebte Route, Bergrettung und Feuerwehr bargen den Leichnam

Keine Angaben zur Staatsangehörigkeit des Opfers von Samstag, 9. Januar 2026

Bei einem Lawinenabgang oberhalb der norditalienischen Stadt Aosta ist am Samstag ein Skitourengänger ums Leben gekommen. Der Mann war unterhalb der «Pointe de la Pierre» von einer Schneelawine erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Leichnam wurde vom Lawinenrettungsdienst des Aostatals gemeinsam mit der Feuerwehr geborgen. Die Lawine löste sich entlang einer bei Skitourengängern stark frequentierten Route, wie die Bergrettung mitteilte. Über die Staatsangehörigkeit des Toten gab es vorerst keine Angaben.