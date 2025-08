Schwerer Unfall in Ghana: Bei einem Helikopterunglück starben acht Personen, einschliesslich zweier Minister des Landes. Der Absturz ereignete sich nahe Adansi, nachdem die Maschine in der Hauptstadt Accra gestartet war.

Die Regierung Ghanas informiert über den Absturz. Foto: Screenshot X

Tödliches Flugzeugunglück in Ghana: Bei einem Absturz eines Helikopters sind in dem afrikanischen Land acht Menschen ums Leben gekommen – darunter auch der Verteidigungsminister Ghanas Omane Boamah sowie sein Kollege, Umweltminister Murtala Mohammed, teilte der Stabschef von Präsident John Mahama, Julius Debrah, am Mittwoch in der Hauptstadt Accra mit. Der Unfall passierte bei Adansi, wie die Regierung in einer Erklärung bekannt gab.

Der Militär-Helikopter war am Mittwoch in der Hauptstadt Accra gestartet, nach kurzer Zeit verschwand er vom Radar.

Hochrangige Beamte sind unter den Opfern

Unter den Toten sind den Angaben zufolge auch der stellvertretende nationale Sicherheitskoordinator Alhaji Muniru Muhammad, der früher Landwirtschaftsminister war, und der Vizevorsitzende der Präsidentenpartei NDC, Samuel Sarpong.

Präsident Mahama und die Regierung sprachen den Familien der Toten «ihr Beileid und ihre Solidarität aus», wie Debrah mitteilte. Mahama sagte für den Rest des Tages alle Termine ab, wie das Präsidialamt mitteilte. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt.