Eine riesige Lawine forderte am Samstag in Saint-Véran zwei Todesopfer. Die Männer waren ohne Führung unterwegs. Zwei weitere Skifahrer der Gruppe überlebten unverletzt.

Darum gehts Zwei Männer starben bei einer Lawine am Samstag in Saint-Véran.

Die Opfer waren Teil einer Vierergruppe ohne Führung unterwegs.

Lawinenabgang ereignete sich auf 2300 Metern Höhe im Département Hautes-Alpes.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei Männer sind infolge einer Lawine in den französischen Alpen bei einer Skitour ums Leben gekommen. Eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache sei eingeleitet worden, teilte die Staatsanwältin in Gap, dem Verwaltungssitz des betroffenen Départements Hautes-Alpes, mit. Demnach ereignete sich der Vorfall am Samstagnachmittag in der Gemeinde Saint-Véran.

Die zwei Opfer – Jahrgang 1997 und 1991 – seien in einer Vierergruppe ohne Führung unterwegs gewesen, hiess es. Die beiden anderen Skifahrer seien unverletzt geblieben. «Es handelte sich um eine Lawine grossen Ausmasses», teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Der Lawinenabgang ereignete sich demnach auf einer Höhe von 2300 Metern.

Mehrere Menschen kamen in diesem Jahr bereits in verschiedenen Gebirgsmassiven der Alpen ums Leben. Am Samstag gab es auch Tote und Verletzte bei Lawinenabgängen in Norditalien.