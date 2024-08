1/2 Eine norddeutsche Seniorin wollte im eigenen Garten Pflaumen pflücken, um ihrem Mann seinen Lieblingskuchen zu backen.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Eine unglaubliche Verkettung unglücklicher Umstände führte im norddeutschen Kessin nahe Rostock zu einem tragischen Todesfall. Eine 85-jährige Seniorin stürzte beim Pflaumenpflücken von der Leiter – und ertrank kopfüber in einem Regenfass.

Das Unglück geschah im eigenen Garten, wie die «Ostsee-Zeitung» die Polizei zitiert. Die Frau hatte offenbar gerade ihren Mittagsschlaf beendet und ging in ihren Garten. Die ehemalige Amtsärztin Dr. Ingrid W.* wollte für ihren Mann Pflaumen pflücken, um ihm seinen Lieblingskuchen zu backen.

Kopfüber

Sie Seniorin, die von Nachbarn als «topfit» beschrieben wird, kletterte auf eine Teleskopleiter und musste dabei das Gleichgewicht verloren haben. Sie fiel kopfüber in ein Regenfass, das beim Baum stand. Schliesslich fand der Mann seine Frau, wie sie im Fass feststeckte. Er hatte sich gesorgt, weil sie länger nicht ins Haus zurückgekehrt war.

Als er seine Frau entdeckte, war sie wohl bereits tot. Erst versuchte der Mann, seine Frau mit eigenen Kräften aus dem Wasser zu ziehen. Das gelang ihm nicht. Er rief Nachbarn zur Hilfe. Trotz des Eingreifens zahlreicher Helfer konnte das Leben der Frau nicht mehr gerettet werden.

«Tragischer Unglücksfall»

Die Polizei schliesst eine Straftat aus und sprach von einem «tragischen Unglücksfall». Der 88-jährige Wittwer wird seelsorgerisch betreut.

Der Todesfall hatte sich bereits am 21. Juli ereignet – und erschüttert die Nachbarschaft bis heute. «Ich kannte sie so viele Jahre, sie war noch topfit», wird eine Nachbarin mit Tränen in den Augen zitiert. «Dieser Fall ist so unfassbar tragisch, eine Verkettung unglücklicher Umstände.»

* Name der Redaktion bekannt