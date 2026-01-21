Im deutschen Wertheim hat eine junge Frau mit ihrem Auto innert kurzer Zeit einen Millionenschaden angerichtet. Auf dem Elektro-Ladepark drückte sie plötzlich zu fest aufs Gaspedal.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Eine Frau wollte am vergangenen Montag in Wertheim in Baden-Württemberg ihr Auto bloss von einem Parkplatz fahren. Doch dabei verursachte die 22-Jährige einen «immensen Schaden», wie die Polizei Heilbronn in einer Mitteilung schreibt. Doch wie kam es dazu?

Gemäss Polizei hatte die Frau ihren Mercedes CLA auf einem Elektro-Ladepark abgestellt. Als sie ihre Parklücke verlassen wollte, kollidierte sie mit einem heranfahrenden Mercedes GLC. Dies, so die Polizei, vermutlich wegen der schnellen Gasannahme ihres Fahrzeugs. Allein an dem Mercedes GLC entstand ein Sachschaden in Höhe von 80'000 Euro (rund 74'000 Franken).

Ladesäule und Zaun zerstört

Doch das war nicht alles. «Vermutlich vor Schreck betätigte die Dame wiederholt das Gaspedal und fuhr gegen eine Ladesäule», heisst es in der Mitteilung der Polizei weiter. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 10'000 Euro (rund 9300 Franken).

Anschliessend überfuhr die 22-Jährige den Zaun des Betriebsgeländes, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Schaden: 2000 Euro (rund 1900 Franken).

Mercedes kracht in Seecontainer

Schliesslich krachte die Autofahrerin mit ihrem Mercedes in einen Seecontainer. In diesem war ein hochwertiger Stromspeicher mitsamt Steuerungsanlage verbaut. Sowohl Container als auch Inhalt wurden beschädigt. Schaden: rund eine Million Euro (rund 929'000 Franken).

Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 100'000 Euro (rund 93000 Franken).

Der Gesamtschaden beläuft sich gemäss Polizei auf rund 1,2 Millionen Euro (rund 1,1 Millionen Franken).

Immerhin gab es bei diesem unfassbaren Unfall keine Verletzten.