In Lauchringen, nahe der Schweizer Grenze, stürzte am Samstagabend ein Teil des Dachs eines Supermarkts ein. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, zwei weitere leicht. Von 26 Anwesenden wurde niemand vermisst.

1/6 Das Dach eines Supermarktes in Lauchringen stürzte teilweise ein. Foto: BRK News

Darum gehts Supermarktdach in Lauchringen D teilweise eingestürzt, zwei Menschen schwer verletzt

Einsturz betraf Kassenbereich, Gebäude wurde geräumt und Statik wird geprüft

26 Menschen waren zum Zeitpunkt des Einsturzes im Laden anwesend Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen (D) sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hiess es von der Polizei.

Lauchringen ist weniger als 10 Kilometer von der Schweizer Gemeinde Koblenz AG entfernt.

Rettungskräfte wurden dem Sprecher zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt in Lauchringen gerufen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien 26 Menschen im Laden gewesen - Kunden und Personal. Das Gebäude wurde geräumt.

Experten prüfen Situation

Von dem Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts betroffen, sagte der Polizeisprecher. Am frühen Abend sprach er von einer «statischen Lage». Er rechnete nicht mit weiteren Verletzten oder gar Toten. Vermisst wurde niemand.

Der Polizeisprecher ging davon aus, dass die Statik des Gebäudes im Verlauf des Abends die Einsatzkräfte beschäftigen werde. Experten müssten nun prüfen, ob und wann das Gebäude betreten werden dürfe und wie hoch die Gefahr sei, dass weitere Dachteile einstürzten.