Darum gehts
- Supermarktdach in Lauchringen D teilweise eingestürzt, zwei Menschen schwer verletzt
- Einsturz betraf Kassenbereich, Gebäude wurde geräumt und Statik wird geprüft
- 26 Menschen waren zum Zeitpunkt des Einsturzes im Laden anwesend
Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen (D) sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hiess es von der Polizei.
Lauchringen ist weniger als 10 Kilometer von der Schweizer Gemeinde Koblenz AG entfernt.
Rettungskräfte wurden dem Sprecher zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt in Lauchringen gerufen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien 26 Menschen im Laden gewesen - Kunden und Personal. Das Gebäude wurde geräumt.
Experten prüfen Situation
Von dem Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts betroffen, sagte der Polizeisprecher. Am frühen Abend sprach er von einer «statischen Lage». Er rechnete nicht mit weiteren Verletzten oder gar Toten. Vermisst wurde niemand.
Der Polizeisprecher ging davon aus, dass die Statik des Gebäudes im Verlauf des Abends die Einsatzkräfte beschäftigen werde. Experten müssten nun prüfen, ob und wann das Gebäude betreten werden dürfe und wie hoch die Gefahr sei, dass weitere Dachteile einstürzten.