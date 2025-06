Ein schweres Unglück mit zwei Heissluftballons hat sich in der türkischen Touristenregion Kappadokien abgespielt. Beim Absturz beider Fahrzeuge starb ein Pilot, 19 Passagiere wurden verletzt. Die Unglücksursache ist noch unbekannt.

Heissluftballon in der Türkei abgestürzt – ein Toter, 19 Verletzte

Unfall in Touristenregion Kappadokien

Zwei Heissluftballons sind in der türkischen Touristenregion Kappadokien abgestürzt. Foto: Leserreporter

Darum gehts Zwei Heissluftballons in türkischer Provinz Aksaray abgestürzt, ein Toter und Verletzte

Unfall ereignete sich im beliebten Ihlara-Tal in der Region Kappadokien

19 Menschen verletzt, zwei in kritischem Zustand, Passagiere stammen aus Indonesien

Daniel Macher Redaktor News

In der türkischen Provinz Aksaray sind zwei Heissluftballons abgestürzt. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und 19 Menschen verletzt worden, berichtete der Staatssender TRT. Bei dem Toten soll es sich um einen Ballon-Piloten handeln, hiess es weiter.

Das Unglück habe sich bei einem Flug zugetragen, der in dem bei Touristen beliebten Ihlara-Tal in der Region Kappadokien begonnen habe. Die Region zieht jährlich Hunderttausende Besucher aus aller Welt an. Über die Ursache für den Absturz war zunächst nichts bekannt.

Einsatzkräfte waren schnell vor Ort

Die Passagiere sollen aus Indonesien stammen. Zwei der Verletzten befinden sich laut Berichten in kritischem Zustand, während die übrigen als stabil gelten. Die Rettungskräfte, darunter Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz, waren schnell vor Ort. Die Verletzten wurden umgehend in ein nahe gelegenes Spital gebracht.

Kappadokien, bekannt für sein spektakuläres Panorama, zieht jährlich Hunderttausende Besucher aus aller Welt an und gilt als eines der beliebtesten Ziele für Ballonfahrten weltweit.