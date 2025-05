Zwei Schweizer Touristen wurden in Japan von einem Tram erfasst. Sie erlitten durch die Kollision schwere Verletzungen. Ein Mann befindet sich im Koma.

Unfall in Japan

1/2 In Japan kam es zu einem Unfall, bei dem zwei Schweizer Touristen verletzt wurden. Foto: Screenshot NHK

Darum gehts Zwei Schweizer Touristen bei Unfall mit Strassenbahn in Hiroshima schwer verletzt

80-jähriger Mann im Koma, 74-jährige Frau mit schweren Brustverletzungen

Rund 50 Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in der Strassenbahn Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Schwerer Unfall in Japan: Am Freitagabend wurden zwei Schweizer Touristen (80, 74) in der Stadt Hiroshima beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Tram erfasst. Dabei erlitten sie schwere Verletzungen, wie japanische Medien berichten.

Der Mann befinde sich nach der Kollision im Koma. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Brustkorbes, wie der japanische Rundfunk NHK schreibt. Auch sie befindet sich im Spital.

Für eine Gruppenreise in Japan unterwegs

Die beiden sollen sich im Rahmen einer Gruppenreise in Japan aufgehalten haben. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall eingeleitet. Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich rund 50 Personen im Tram. Von den Passagieren wurde jedoch niemand verletzt.

Eine entsprechende Blick-Anfrage beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist noch hängig.