Tragischer Unfall in der Ukraine: Ein Knabe erschoss versehentlich die Tochter des Nachbarn mit der Jagdwaffe seines Vaters. Der Vorfall ereignete sich am Freitag nahe Kiew. Gegen den Vater wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen den Vater des Knaben wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Foto: Ukrainische Polizei

Darum gehts Bub (7) erschiesst versehentlich Nachbarstochter (†6) mit Jagdwaffe des Vaters

Vorfall ereignete sich im Umland von Kiew beim Spielen

Vater des Knaben festgenommen, Strafverfahren wegen Fahrlässigkeit eingeleitet

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der Ukraine hat ein Bub (7) mit der Jagdwaffe seines Vaters beim Spielen die Tochter (†6) des Nachbarn erschossen. Der Junge habe bei sich im Haus mit dem Gewehr gespielt, als sich der Schuss löste, teilte die Polizei mit.

Das Mädchen starb an den Schussverletzungen. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am Freitag im Umland der Hauptstadt Kiew, wie ukrainische Medien am Montag berichteten.

Der Vater des Buben wurde festgenommen. Die Behörden haben ein Strafverfahren gegen ihn wegen Verletzung der Aufsichtspflicht und fahrlässigen Umgangs mit Schusswaffen eingeleitet.