Am Samstagnachmittag verunfallte bei Klosters ein Motorkarren. Er kippte in Richtung Bahngleise. Der Lenker wurde verletzt.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Ein 57-jähriger Lenker eines landwirtschaftlichen Motorkarrens befuhr um 16 Uhr am Samstag den Pagrüegerweg, eine Nebenstrasse die durch die Eisenbahn-Trasse der rhätischen Bahn flankiert wird, von Serneus GR in Fahrtrichtung Saas.

Auf der einspurigen Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug mit einer bergseitigen Mauer, worauf der Vorderwagen mitsamt Kabine nach links in Richtung Bahngeleise kippte.

Fahrer schwer verletzt

Während dem Kippen wurde der Lenker vom Sitz geschleudert, anschliessend zwischen Fahrzeug und Fahrbahn eingeklemmt, als auch verletzt. Dieser musste durch die Strassenrettung Klosters gerettet, durch ein Ambulanz-Team medizinisch erstversorgt und mit der Rega ins Kantonsspital Chur überflogen werden.

Die Rettungs- und Bergearbeiten tangierten zudem die Bahnstrecke und diese musste dadurch während rund einer Stunde gesperrt werden.