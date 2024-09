Am Montagabend hat sich in einer Kleinstadt bei Bergamo eine Tragödie ereignet. Nach einem Unfall auf einem Spielplatz ist ein Kind gestorben.

1/4 Den Schaukel-Unfall überlebte das Mädchen nicht. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Ein Mädchen (†6) hat sich am Montagabend gegen 21 Uhr in Villongo San Filastro, einer italienischen Kleinstadt in der Gegend von Bergamo, tödlich verletzt. Das Kind war von einer Schaukel gefallen. Anschliessend traf sie der Sitz der Schaukel heftig am Kopf, woraufhin sie das Bewusstsein verlor.

Sie wurde vom Rettungsdienst zunächst wiederbelebt und in ein Spital gebracht, wo sie kurz darauf verstarb. Das berichtet «La Repubblica». Die Mutter musste demnach alles mitanschauen. Die Kleine starb wenige Tage vor ihrem siebten Geburtstag. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.