Rumäniens Präsident Klaus Iohannis hat seinen Rücktritt für Mittwoch angekündigt. Die Entscheidung folgt auf Kritik nach der Annullierung der ersten Runde der Präsidentenwahl. Iohannis will mit seinem Rückzug eine Krise in Rumänien vermeiden.

Klaus Iohannis gibt sein Amt auf. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Rumäniens Präsident Klaus Iohannis hat seinen Rücktritt angekündigt. «Um Rumänien und den rumänischen Bürgern eine Krise zu ersparen, werde ich am Mittwoch mein Amt niederlegen», sagte Iohannis am Montag bei einer Ansprache in Bukarest. Nach der Annullierung der ersten Runde der Präsidentenwahl hatte es Kritik am Verbleib von Iohannis im Amt gegeben.