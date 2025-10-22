Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uganda sind nach Angaben der Polizei 63 Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. In der Nacht zu Mittwoch seien zwei Reisebusse bei Überholmanövern frontal aufeinandergestossen, hiess es.

HANDOUT - Menschen versammeln sich an der Stelle, an der bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge in der Nähe von Gulu im Norden Ugandas mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen sind. Foto: Uncredited/Uganda Red Cross/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits Foto: Uncredited

Einer der Fahrer hätte noch ein Ausweichmanöver versucht, das aber nur dazu geführt habe, dass noch weitere Fahrzeuge erfasst wurden - deren Fahrer die Kontrolle über die Wagen verloren und sich mehrfach überschlugen. Zur Zahl der Verletzten gab es keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

In dem ostafrikanischen Land sind riskante Überholmanöver, oft in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit, die häufigste Unfallursache.