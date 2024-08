1/4 Die Zwillinge kamen in Hongkong zur Welt.

Riesenüberraschung in Hongkong: Ying Ying hat als älteste Risenpanda-Dame zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Sie brachte am Donnerstagmorgen Zwillinge zur Welt – ein Junge und ein Mädchen. Ying Ying wurde einen Tag vor ihrem 19 Geburtstag Mama. Ihr Alter entspricht 57 Menschenjahren.

Der Ocean Park, in dem Ying Ying und ihr Partner Le Le leben, hielt die Schwangerschaft bis zur Geburt geheim, wie die «South China Morning Post» berichtet. «Als Erstlingsmutter war Ying Ying während der gesamten Schwangerschaft verständlicherweise nervös. Sie verbrachte viel Zeit damit, auf dem Boden zu liegen und sich zu winden», so der Park.

Schwangerschaften schwer zu erkennen

Ying Ying habe Ende Juli einen verminderten Appetit, vermehrte Ruhezeiten und eine Veränderung des Hormonspiegels gezeigt, was darauf hindeutete, dass sie schwanger war. Eine Ultraschalluntersuchung am 11. August bestätigte dies dann. Schwangerschaften seien bei Pandas oft schwer zu erkennen. Die Wehen setzten am Mittwoch ein und gegen 22 Uhr am selben Abend platzte die Fruchtblase, wie die «Hong Kong Free Press» erklärt.

Trotz mehreren natürlichen Paarungsversuchen seit 2011 und einer künstlichen Befruchtung im Jahr 2023 konnten Ying Ying und Le Le, das zweite Panda-Paar, das Peking 2007 der Stadt geschenkt hatte, zunächst nicht erfolgreich Nachwuchs zeugen.

Das Weibchen ist noch schwach

Die beiden Jungtiere bräuchten jetzt viel Ruhe, um zu Kräften zu kommen, heisst es in einer Mitteilung. «Vor allem das Weibchen war nach der Geburt schwach, hatte eine niedrige Körpertemperatur und nahm zu wenig Nahrung auf.»

Regierungschef John Lee Ka-chiu verkündete die unerwartete Nachricht am Donnerstagabend und betonte die besondere Bedeutung der Zwillingsgeburt im Jahr des 75. Jahrestages der Volksrepublik China. «Ich möchte dem Land dafür danken, dass es Hongkong Riesenpandas geschenkt hat, was seine Fürsorge und Unterstützung für die Stadt voll und ganz zeigt», schrieb Lee auf seiner Facebook-Seite.

