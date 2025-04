1/5 Papst Franziskus unternahm am Gründonnerstag einen überraschenden Ausflug. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Papst Franziskus besucht trotz angeschlagener Gesundheit römische Strafanstalt an Gründonnerstag

Pontifex trifft 70 Häftlinge ohne Nasenkanüle für Sauerstoffzufuhr

Kardinäle leiten Gottesdienste bis Ostersonntag aufgrund gesundheitlicher Gründe des Papstes

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Trotz angeschlagener Gesundheit hat Papst Franziskus (88) am Gründonnerstag die römische Strafanstalt «Regina Coeli» besucht. Der Pontifex traf dort 70 Häftlinge sowie die Leiterin des Gefängnisses. Applaus ertönte, als der Papst im Rollstuhl in die Strafanstalt geführt wurde, die sich im römischen Viertel Trastevere befindet. Er hatte keine Nasenkanüle für die Sauerstoffzufuhr, wie aus Bildern hervorgeht.

2024 hatte der Papst das römische Frauengefängnis Rebibbia besucht und dort zwölf weiblichen Häftlingen im Rahmen des Abendmahlsgottesdienstes die Füsse gewaschen. Diese Demutsgeste Jesu an seinen Jüngern ist in der Bibel überliefert und wird alljährlich in katholischen Gottesdiensten am Gründonnerstag wiederholt.

Was feiert man an Ostern?

Mit dem Gründonnerstag beginnt im Vatikan die Hochphase der Feiern zum Leiden und Sterben von Jesus Christus, die im Fest der Auferstehung zu Ostern gipfelt. Papst Franziskus hat aus gesundheitlichen Gründen seine Kardinäle mit den Gottesdiensten bis Ostersonntag beauftragt.

Die Messe am Gründonnerstag im Petersdom leitete Kardinal Domenico Calcagno (82), früherer Präsident der vatikanischen Güterverwaltung Apsa. Die Abendmesse um 18 Uhr in Erinnerung an das Letzte Abendmahl zelebriert der Generalvikar des Papstes für den Vatikanstaat, Mauro Gambetti (59).