In Italien kämpfen mehrere Städte derzeit mit grossen Wassermassen: Bilder in den sozialen Medien zeigen Überschwemmungen und chaotische Zustände im Nordwesten. Die Behörden haben eine Wetterwarnung ausgerufen.

Heftiges Unwetter zieht über Italien – Livorno und Pisa besonders betroffen

1/2 Ein Auto steckt bei Livorno in den Wassermassen fest. Foto: Screenshot X

Chaos in mehreren italienischen Städten: Ein heftiges Unwetter hat am Donnerstagmorgen den Nordwesten Italiens heimgesucht. Vor allem die Städte Livorno und Pisa sind betroffen.

Mehrere Stadtteile sind überschwemmt, wie Videos und Bilder in den sozialen Medien zeigen. In einem Gebäude der Universität Pisa tropfte das Wasser sogar durchs Dach hindurch. Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken.

Unterführung in beide Richtungen gesperrt

Bisher gibt es keine Meldungen über Tote oder Verletzte.

In Florenz musste eine Unterführung in beide Richtungen gesperrt werden. Eine zunächst bis 18 Uhr geltende gelbe Wetterwarnung wurde aufgrund der anhaltenden Niederschläge bis Mitternacht verlängert.

Wegen der Gefahr durch Erdrutsche mussten einige Strassen in der Region gesperrt werden.