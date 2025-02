Mohamed A, ein seit einer brutalen Gefangenenbefreiung in Frankreich flüchtiger Drogengangster, konnte nun in Rumänien festgenommen werden. Über 300 Ermittler fahndeten zuvor mehrere Monate nach ihm.

In Frankreich brutal befreiter Drogengangster in Rumänien gefasst

Mohamed A. wurde nach monatelanger Fahndung in Rumänien gefasst.

Auf einen Blick Intensivtäter Mohamed A. nach neun Monaten Flucht in Rumänien gefasst

Brutaler Angriff auf Gefangenentransporter warf Schlaglicht auf Gewalt im Drogenmilieu

Der Intensivtäter Mohamed A. sei neun Monate nach seiner Befreiung, bei der zwei Vollzugsbeamte getötet worden waren, gefasst worden, erklärte Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau am Samstag.

Der Drogenhändler war im Mai vergangenen Jahres befreit worden, als er in einem Gefangenentransporter auf dem Weg zu einer richterlichen Vernehmung war. An einer Autobahnmautstelle griffen mehrere vermummte und mit Maschinengewehren bewaffnete Männer den Transporter an, zwei Gefängniswärter wurden erschossen und drei weitere verletzt.

«Nach monatelanger Jagd endlich verhaftet»

Der von einer Überwachungskamera gefilmte extrem brutale Angriff warf ein Schlaglicht auf die immer extremer werdende Gewalt im Drogenmilieu in Frankreich. A. wird verdächtigt, vom Gefängnis aus Morde beauftragt zu haben.

Retailleau bedankte sich im Onlinedienst X bei den Sicherheitskräften und den rumänischen Behörden für die Kooperation, die zur Verhaftung von A. geführt habe. «Nach monatelanger Jagd wurde A. endlich verhaftet», schrieb der französische Ministerpräsident François Bayrou bei X. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem «tollen Erfolg».

Der Flüchtige und seine Komplizen gehörten zu den meistgesuchten Verbrechern Frankreichs. Mehr als 300 Ermittler waren bei der Fahndung nach ihnen im Einsatz.