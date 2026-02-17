Die teuerste Pokémon-Karte aller Zeiten wurde für über 12 Millionen Franken versteigert. Influencer und Wrestler Logan Paul verkaufte das Sammlerstück in den USA. Der neue Besitzer ist AJ Scaramucci.

Darum gehts Logan Paul versteigert «Pikachu Illustrator»-Karte für 16,5 Millionen Dollar in USA

Guinness World Records bestätigt: Teuerste Sammelkarte auf einer Auktion verkauft

40-tägige Auktion endete mit verdreifachter Summe und Diamantkette-Verkauf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine seltene Pokémon-Sammelkarte ist in den USA für den Rekordpreis von fast 16,5 Millionen Dollar versteigert worden. Das sind umgerechnet über 12 Millionen Franken. Verkäufer der Karte mit dem Namen «Pikachu Illustrator» ist der Influencer und Wrestler Logan Paul (30), Käufer ist der Risikokapitalgeber AJ Scaramucci (33), wie das Auktionshaus Goldin aus dem US-Bundesstaat New Jersey mitteilte.

Nach dessen Angaben handelt es sich um die teuerste, jemals auf einer Auktion verkaufte Sammelkarte. Das sei durch Guinness World Records bestätigt worden.

Summe verdreifachte sich

Die Auktion hatte gut 40 Tage gedauert. Erst am letzten Tag hatten sich die Gebote überschlagen. Am Montag verdreifachte sich die gebotene Summe. Paul hatte die Karte mit einer Diamantkette bei der Wrestlemania 38 im Jahr 2022 getragen. Auch die Kette ging an den Höchstbietenden.