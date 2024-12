Ein Treffen von Autoposern ist in Deutschland völlig eskaliert. Am Ende wurde die Polizei mit Silvesterraketen und Böllern attackiert.

Tuning-Treffen in Deutschland eskaliert

1/4 Autoposer zündeten bei einem Treffen Silvesterraketen und Böller. Foto: x

Auf einen Blick Tuning-Treffen in Deutschland eskaliert

Strassen blockiert, gefährliche Situationen verursacht

Johannes Hillig Redaktor News

Erst drehten die Reifen durch und dann die Poser selbst: Videoaufnahmen auf X zeigen, wie ein aufgeheizter Mob Silvesterraketen und Böller auf die Polizei loslassen.

Eigentlich hatten sich zirka 2000 Autoposer aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden in Aachen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen getroffen, um ihre Protzkarren zu präsentieren. Doch das Tuning-Treffen eskalierte. Mehrere Strassen mussten gesperrt werden. Die Polizei versuchte, das Zusammenkommen unter Kontrolle zu behalten. Und schliesslich nahmen die Poser die Beamten ins Visier. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Streifenwagen angegriffen wird und kurz Feuer fängt, während der Poser-Mob stolz grölt und jubelt.

«Wir sind eine grosse Community und haben vieles erreicht»

Ein Polizeisprecher zu «Bild»: «Es deutet zum jetzigen Zeitpunkt viel darauf hin, dass es sich bei der Szene im Video um die Einsatzsituation des gestrigen Abends handelt. An einem Streifenwagen entstand durch Böllerbewurf erheblicher Sachschaden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens verhielten sich zunehmend unkooperativ und rücksichtslos.» Verletzt wurde bei den Attacken niemand.

Die Organisatoren des Treffens zeigten sich anschliessend schockiert. «Wir sind eine grosse Community und haben vieles erreicht – aber wir tolerieren so ein Verhalten nicht. Die Polizei ist zu respektieren», so die Verantwortlichen in den sozialen Medien.

Nicht nur in Aachen musste sich die Polizei mit Autoposern rumschlagen. Auch in Münster gab es ein Tuning-Treffen. Zirka 2000 PS-Freunde trafen sich auf einem Möbelhaus-Parkplatz. Ausschreitungen gab es dort allerdings keine. Das nicht angemeldete Treffen verlief friedlich, wie «Focus» berichtet.