Die Türkei will als erstes Nato-Mitglied dem antiwestlichen Bündnis der Brics-Staaten beitreten. Was wird nun aus dem EU-Beitritt? Experten erklären, welches Ziel Erdogan wirklich anpeilt.

Erdogan bandelt mit Putin und Xi an

Erdogan bandelt mit Putin und Xi an

Türkei will ins Anti-West-Bündnis der Brics-Staaten

Türkei will ins Anti-West-Bündnis der Brics-Staaten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sucht die Nähe zu Wladimir Putin.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (70) provoziert einmal mehr den Westen: Die Türkei will der Gruppe der Brics-Staaten beitreten, in der China und Russland den Ton angeben. Brisant: Die Türkei ist auch Mitglied des westlichen Militärbündnisses Nato und möchte zudem in die EU aufgenommen werden.

Mit dem Beitritt in die Brics will Erdogan nicht nur Druck gegen Westen erzeugen. Er hat auch ein hochgestecktes Ziel vor Augen.