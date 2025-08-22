DE
Tsunami-Warnung aufgehoben
Heftiges Erdbeben vor Südamerika

Heftiges Beben vor Südamerika: Die US-Erdbebenwarte meldet ein Erdbeben der Stärke 7,5 in der Drakestrasse. Trotz anfänglicher Tsunami-Warnung besteht keine Gefahr mehr für die Küstenregionen.
Publiziert: 06:12 Uhr
Aktualisiert: 06:14 Uhr
Die Drakestrasse befindet sich zwischen dem südlichen Zipfel von Südamerika und der Antarktis.
Foto: Screenshot usgs.gov
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Vor der Südspitze des südamerikanischen Kontinents hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Das Zentrum lag demnach etwa 710 Kilometer südlich von Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, in der Drakestrasse, einer Meeresstrasse zwischen Südamerika und der Antarktis. Die Tiefe des Bebens wurde mit knapp elf Kilometern angegeben.

Das US-amerikanische Tsunami-Warnzentrum gab eine Tsunami-Warnung heraus, hob diese aber kurz darauf wieder auf.

      Meistgelesen