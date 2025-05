Starkes Erdbeben südlich von Argentinien

Vor der Südspitze Südamerikas hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,4 an. Es besteht Tsunami-Gefahr.

Ein Tusnami könnte die Stadt Punta Arenas im äussersten Süden Chiles erreichen. Foto: USGS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Den US-Erdbebenwarte zufolge lag das Zentrum des Bebens 219 Kilometer südlich von Ushuaia – der südlichsten Stadt Argentiniens in Feuerland – in einer Tiefe von zehn Kilometern. Das Zentrum des Bebens lag demnach in der Drakestrasse, einer Meeresstrasse zwischen dem südlichsten Punkt Südamerikas und der Antarktis.

Chiles Präsident Gabriel Boric rief über die Plattform X die Menschen auf, Küstengebiete in der betroffenen Region zu verlassen. Dabei geht es um die Region Magallanes, wie der Nationale Dienst für Katastrophenprävention mitteilte. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals «Emol» könnte ein Tsunami am Samstag (Ortszeit) die südliche Stadt Punta Arenas erreichen.

