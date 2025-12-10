Mit neuen Edelmetall-Karten lockt Donald Trump reiche Ausländer: Ab sofort kann man sich online um «Gold»- und bald «Platinum»-Cards bewerben – gegen Millionenbeträge winken Aufenthaltsrecht, Steuerprivilegien und ein schneller Weg zur US-Staatsbürgerschaft.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Schon vor Monaten angekündigt, jetzt zu kaufen: US-Präsident Donald Trump (79) will wohlbetuchte Ausländer mit einem attraktiven Einwanderungspaket ködern. Online kann man sich ab sofort auf trumpcard.gov für die «Gold» und bald auch die «Platinum Card» bewerben. Neben einer Aufenthaltsgenehmigung und Steuerprivilegien winkt auch ein schneller Weg zur US-Staatsbürgerschaft.

Die Privilegien sind nicht ganz gratis. Hohe Einmalzahlungen sichern weitreichende Rechte zu. Die Goldkarte für rund eine Million Dollar bietet ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht ähnlich einer «Green Card», inklusive Pfad zur Staatsbürgerschaft und voller US-Steuerpflicht.

Nach Gold auch Platinum

Die deutlich teurere Platinumkarte soll es schon demnächst für etwa fünf Millionen Dollar geben.Sie ist für reiche Ausländer gedacht, die bis zu neun Monate im Jahr in den USA leben wollen, ohne mit ihrem weltweiten Einkommen dort voll steuerpflichtig zu werden.

Damit werden ausdrücklich Milliardäre vorab aus Asien und dem Nahen Osten angesprochen, die möglichst viel Zeit in den USA verbringen, aber ihr Offshore‑Vermögen schützen wollen.

Schliesslich soll es dann auch noch «Corporate Gold Card» für rund zwei Millionen Dollar für Unternehmen geben – übertragbar auf ausgewählte Mitarbeiter.

«Talente»

Das US-Wirtschaftsministerium rechnet mit dem Verkauf von rund 80'000 Goldkarten. Man wolle «Talente» anziehen und den US-Haushalt aufbessern.

Trump gibt sich ekstatisch zum von ihm ausgetüftelten Programm: «Die Trump-Goldkarte der US-Regierung ist da», kündigte er am späten Mittwoch auf Truth Social an. «Ein direkter Weg zur Staatsbürgerschaft für alle qualifizierten und geprüften Personen. Wie aufregend! Unsere grossartigen amerikanischen Unternehmen können endlich ihre wertvollen Talente halten.»

Mit dem letzten Satz meint er, dass US-Firmen ausländische Toptalente sponsern können, ohne Visumlücken zu riskieren. Für die Millionenbeträge gelten geringere bürokratische Einwanderungshürden. Kritiker monieren, dass Wohlhabende sich ein bevorzugtes Einwanderungsregime kaufen können, während klassische Einwanderungswege weiter verschärft werden.