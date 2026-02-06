US-Präsident Donald Trump hat am 6. Februar 2026 eine neue Webseite namens «TrumpRx» gestartet, die Amerikanern günstigere Medikamente ermöglichen soll. Nutzer können dort Coupons für Rabatte herunterladen oder direkt bei Herstellern kaufen. Auch für Abnehmspritzen.

Darum gehts Donald Trump lanciert «TrumpRx»-Portal, um Medikamente in den USA zu verbilligen

Plattform bietet Rabatte über Coupons oder Herstellerdirektkauf, verkauft aber nichts direkt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump (79) hat den Start eines nach ihm benannten Internetportals verkündet, über das Amerikanerinnen und Amerikaner günstiger an Medikamente gelangen sollen. Die Regierungswebseite namens «TrumpRx» verkauft die Medikamente nicht selbst.

Stattdessen kann man dort nach verschreibungspflichtige Arzneien suchen. Sind sie auf der Webseite gelistet, bekommt man angezeigt, wie viel man beim Kauf angeblich sparen könnte. Um diesen Preis zu erhalten, kann man sich dann etwa einen Coupon herunterladen und diesen bei kooperierenden Apotheken einreichen. Alternativ verweist das Portal auf einen Direktkauf bei den Herstellern.

«Dutzende der am häufigsten genutzten verschreibungspflichtigen Medikamente werden für alle Verbraucher über eine neue Webseite zu drastischen Preisnachlässen erhältlich sein», sagte Trump zum Start des Portals. Zu diesem Zeitpunkt waren dort nach Angaben des Weissen Hauses 40 Produkte gelistet – darunter Abnehmspritzen. Ob und in welchem Umfang Amerikaner dadurch in ihrem Alltag tatsächlich Geld sparen werden, ist allerdings unklar.

Deals mit Pharma

Die USA gelten bei vielen Medikamenten als einer der teuersten Märkte der Welt. Länder in Europa oder Asien verhandeln meist zentrale Höchstpreise und regulieren die Pharmaindustrie stärker. In den USA wird seit längerem über die gestiegenen Lebenshaltungskosten diskutiert, die hohen Arzneimittelpreise sind dabei einer von vielen Aspekten. Trump sieht sich dabei mit der Kritik konfrontiert, er würde sich zu viel um aussenpolitische Angelegenheiten kümmern und darüber die eigentlichen Sorgen der Menschen im Land vernachlässigen.

Der Republikaner will die Medikamentenpreise in den USA seit längerem senken und setzt dafür auch auf Vereinbarungen mit Pharmakonzernen. Eine Reihe von ihnen hatte bereits angekündigt, Arzneien mit Rabatt über die Plattform anzubieten.

Wie viele Patienten durch die Nutzung des Portals tatsächlich Geld sparen werden, ist unklar.