Trump vor Putin-Telefonat «Wir werden über Land und Kraftwerke sprechen»

US-Präsident Donald wird am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Dies erklärte er am Sonntagabend an Bord der Air Force One.

Publiziert: vor 54 Minuten | Aktualisiert: vor 53 Minuten