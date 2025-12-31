US-Präsident Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu planen die Wiederöffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen Gaza und Ägypten. Der Schritt ist Teil von Trumps Friedensplan.

Darum gehts Trump und Netanyahu planen Rafah-Öffnung, laut israelischen Medien angekündigt

Israel stimmte bislang nur Ausreisen von Palästinensern zu, Rückkehrer ausgeschlossen

Rafah-Öffnung ist Teil des Gaza-Waffenstillstandsabkommens vom Oktober 2025

Janine Enderli Redaktorin News

Trump und Netanyahu sind sich einig: Laut israelischen Medien soll der Grenzübergang Rafah, der den Gazastreifen mit Ägypten verbindet, bald wieder geöffnet werden.

Den Schritt kündigte ein US-Regierungsvertreter gegenüber der «Times of Israel» an, nachdem US-Präsident Donald Trump (79) und seine Berater das Thema am Montag bei Gesprächen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu angesprochen hätten.

Rafah-Öffnung ist Teil von Trumps Friedensplan

Obwohl die Wiederöffnung von Rafah Teil des Gaza-Waffenstillstandsabkommens vom Oktober war, hatte Israel bislang nur einer Nutzung für die Ausreise von Palästinensern zugestimmt. Ägypten hielt den Übergang daraufhin geschlossen und warf Israel vor, die Bevölkerung des Gazastreifens dauerhaft reduzieren zu wollen, indem Rückkehrer nicht zugelassen würden.

Unter dem Druck der US-Regierung brachte Netanyahu die vollständige Wiederöffnung des Übergangs vergangene Woche in sein Kabinett ein. Dabei stiess er jedoch auf Widerstand von ultrarechten Ministern, die sich während des Krieges wiederholt für eine Abwanderung der Bevölkerung aus dem Gazastreifen ausgesprochen haben, schreibt die Zeitung.