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Ausland
Trump über Iran-Krieg: «Sie wollen unbedingt einen Deal»
Trump über iranische Regierung
«Sie haben Angst, dass wir sie umbringen»
Am Mittwochabend äussert sich US-Präsident Donald Trump zum Krieg im Iran. Dabei äussert er sich relativ siegessicher.
Publiziert: 07:24 Uhr
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