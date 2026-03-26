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Trump über iranische Regierung
«Sie haben Angst, dass wir sie umbringen»

Am Mittwochabend äussert sich US-Präsident Donald Trump zum Krieg im Iran. Dabei äussert er sich relativ siegessicher.
Publiziert: 07:24 Uhr
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