Trump über Fifa-Präsident
«Gianni ist phänomenal»

US-Präsident Trump droht, WM-Spiele aus demokratisch regierten Städten zu verlegen. Hintergrund ist ein Machtkampf mit den Grossstädten wegen angeblich steigender Kriminalität.
Publiziert: 06:19 Uhr
