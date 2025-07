Trump nach Gespräch mit Rutte «Wir werden ihnen Waffen senden»

Donald Trump will am Montag eine wichtige Erklärung zu seiner Russland-Politik abgeben. Anonyme Quellen sprechen gar von einem «aggressiven Waffenplan». Am Montagnachmittag trifft sich Trump mit Nato-Chef Mark Rutte.

Publiziert: vor 46 Minuten