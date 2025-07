US-Präsident Trump hat höhere Eintrittspreise für ausländische Touristen in amerikanischen Nationalparks angekündigt. Die Massnahme soll die Parks für US-Bürger erschwinglich halten und gleichzeitig Einnahmen für Infrastrukturverbesserungen generieren.

Ausländer sollen in den beliebten Nationalparks der USA künftig mehr Eintritt zahlen müssen. Dies kündigte Präsident Donald Trump (79) am Donnerstag (Ortszeit) an. Mit der Erhöhung des Preises für ausländische Touristen sollten die Parks für US-Bürger «erschwinglich» bleiben.

Trump machte die Ankündigung zum Auftakt der ein Jahr lang andauernden Feierlichkeiten anlässlich des 250. Jahrestages der USA im Jahr 2026. «Anlässlich des Jahrestages habe ich gerade eine Verordnung unterzeichnet, die die Eintrittspreise für ausländische Touristen erhöht und gleichzeitig die Preise für Amerikaner niedrig hält», sagte der Präsident vor einer jubelnden Menge bei einer Kundgebung in Iowa. Auch für die Nationalparks solle das von ihm ausgegebene Motto «America First» («Amerika zuerst») gelten.

Zugleich wies er das Innen- und das Aussenministerium an, «den internationalen Tourismus in Amerikas Nationalparks zu fördern». Die durch die Preiserhöhung für Ausländer erzielten Einnahmen sollten für bessere Infrastruktur und zur «Verstärkung der Freude» am riesigen Nationalparksystem des Landes genutzt werden, erklärte Trump. Dies ist eine der äusserst seltenen Massnahmen des klimaskeptischen Präsidenten für die Umwelt.