DE
FR
Abonnieren

Trümmer und brennende Autos
Grosses Chaos auf den Strassen im Iran

Nachdem der Iran am Samstagmorgen von Angriffen betroffen war, herrscht auf den Strassen des Landes grosses Chaos.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
USA und Israel greifen Iran an
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen