1/6 Eine heftige Regen-Walze wütet in Japan.

AFP Agence France Presse

Ein Tropensturm hat in Japan am Montag zu schweren Regenfällen geführt. Tropensturm «Maria» erreichte laut Wetterdienst am Montagmorgen in der Region Iwate im Norden des Landes das Festland. Der Wetterdienst warnte vor möglichen Erdrutschen und Überschwemmungen sowie hohem Wellengang und starken Böen. Dutzende Flüge in die Region wurden gestrichen.

In der Stadt Kuji fielen im Gefolge des Sturms binnen 24 Stunden 368 Millimeter Regen, so viel wie noch nie seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1978 und mehr als doppelt so viel wie durchschnittlich im gesamten Monat August. Für mehr als 300'000 Bewohner der Region galten Evakuierungshinweise, Hunderte verbrachten die Nacht in Notunterkünften.