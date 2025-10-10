US-Präsident Donald Trump poltert heftig gegen China. Auf Truth Social zeigt er sich erzürnt über das chinesische Vorgehen in der Handelspolitik. Zudem sagt er ein Treffen mit Staatschef Xi ab.

US-Präsident wettert auf Truth Social gegen den chinesischen Staatschef Xi Jinping. Foto: keystone-sda.ch

US-Präsident Donald Trump hat sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen sollen – «aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben», schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Der Beitrag ist auffällig lang. Trump ist wütend auf angebliche chinesische Richtlinien, die Exportkontrollen für Produktionselemente im Zusammenhang mit Seltenen Erden vorsehen. Trump schreibt: «Niemand hat so etwas jemals gesehen, aber im Grunde würde dies die Märkte verstopfen und das Leben für praktisch jedes Land der Welt erschweren, insbesondere für China. Unsere Beziehungen zu China waren in den letzten sechs Monaten sehr gut, was diesen Schritt im Handel umso überraschender macht. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie auf der Lauer lagen, und jetzt hat sich wie üblich herausgestellt, dass ich Recht hatte!», schreibt Trump weiter.

Lässt Trump China-Gipfel platzen?

Trump wirft China vor, «die Welt gefangen zu halten» und «feindselige Massnahmen» gegen den Rest der Welt zu treffen. Bis anhin habe es keinen Grund mehr gegeben für Gegenmassnahmen, doch das überlegt sich Trump nun anders. «Der Brief, den sie geschickt haben, ist viele Seiten lang und beschreibt sehr detailliert jedes einzelne Element, das sie anderen Nationen vorenthalten wollen.»

Und dann kündigt der US-Präsident an, ein geplantes Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping (72) in Südkorea möglicherweise platzen zu lassen. «Ich weiss nicht, ob das jetzt noch nötig ist.»

Trump deutete an, dass er zudem, als Reaktion auf Xis Massnahmen eine «massive Erhöhung» der Einfuhrzölle auf chinesische Produkte in Betracht ziehe.