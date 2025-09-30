Trump spricht über F-47-Kampfjet

Nächstes Thema: Hochschulen. Trump behauptet, dass die besten Schüler nicht in die besten Colleges gekommen seien, stattdessen seien Schüler mit durchschnittlichen Noten ausgewählt worden. Das hätten Trump und Co. gerichtlich unterbunden. «Der Supreme Court hatte enormen Mut, so zu entscheiden», so Trump.

Jetzt schwenkt Trump zum Thema Militärausbildung um. «Es geht um Stärke und Charakter. Wir wollen so lange kämpfen, wie wir können.» Er wolle Kriege mit anderen Mitteln lösen. «Wenn das nicht funktioniert, sind wir bereit», ergänzt er.

Im Anschluss referiert er über den F-47-Kampfjet. Trump habe zwei Sekunden nachgedacht und sich dann dafür entschieden, den neuen Kampfjet von Boeing zu kaufen.