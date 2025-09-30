Darum gehts
- Trump trifft US-Militärspitze auf Stützpunkt in Virginia
- Einsatz der Nationalgarde in Portland sorgt für juristischen Widerstand
- Verteidigungsminister kündigte Kürzungen bei aktiven Vier-Sterne-Generälen an
Trump zu Kanadiern: »Warum werdet ihr nicht ein Bundesstaat?»
Weiter geht es mit dem Luftabwehr-Schutzschirm Golden Dome. Kanada habe Interesse gezeigt. Trump habe den Kanadiern geantwortet: «Warum werdet ihr nicht ein Bundesstaat? Dann bekommt ihr den Golden Dome umsonst», schmunzelt er. Weiter kündigt er die Fertigstellung von 19 Marineschiffen im kommenden Jahr an.
Trump spricht über F-47-Kampfjet
Nächstes Thema: Hochschulen. Trump behauptet, dass die besten Schüler nicht in die besten Colleges gekommen seien, stattdessen seien Schüler mit durchschnittlichen Noten ausgewählt worden. Das hätten Trump und Co. gerichtlich unterbunden. «Der Supreme Court hatte enormen Mut, so zu entscheiden», so Trump.
Jetzt schwenkt Trump zum Thema Militärausbildung um. «Es geht um Stärke und Charakter. Wir wollen so lange kämpfen, wie wir können.» Er wolle Kriege mit anderen Mitteln lösen. «Wenn das nicht funktioniert, sind wir bereit», ergänzt er.
Im Anschluss referiert er über den F-47-Kampfjet. Trump habe zwei Sekunden nachgedacht und sich dann dafür entschieden, den neuen Kampfjet von Boeing zu kaufen.
US-Präsident: «Ich liebe Zölle»
Wieder ein Sprung, Thema Zölle. «Ich liebe Zölle. Ich liebe das Wort», schwärmt Trump. «Mein liebstes Wort im Wörterbuch ist das Wort Zoll», habe er gesagt. Dann hätten ihn die Medien kritisiert. Er habe ihnen geantwortet: «Okay, jetzt ist es mein fünftliebstes Wort.» In Wahrheit sei es weiter sein liebstes Wort.
Seine Zölle hätten 31 Milliarden eingebracht. «Das ist viel, genug, um viele Kriegsschiffe zu kaufen», sagt Trump, während er mit dem Finger auf die Admiräle in den vorderen Reihen zeigt.
Trump will «acht Kriege in acht Monaten» beendet haben
Die Prahlerei nimmt kein Ende. «Acht Kriege in acht Monaten» habe Trump verhindert. Biden habe dagegen gar nichts gemacht.
Anschliessend erzählt Trump, wie er die Präsidenten von Armenien und Aserbaidschan an einen Tisch gebracht habe. «Am Ende haben sie sich umarmt und umarmt und umarmt. Es war wunderbar.» Trump lobt sich weiter: «Man rettet so viele Leben, wenn man es kann.»
Trump beleidigt Bidens Unterschrift
Die Navy, Air Force und die Space Force hätten in 2025 ihre Ziele bei der Rekrutierung deutlich übertroffen, behauptet Trump. «Ich liebe die Space Force», schwärmt Trump. Warum? Das verrät er gleich selbst – «weil ich sie kreiert habe». Unter Biden habe die Armee ihre Rekrutierungsziele nicht erreicht.
Der US-Präsident springt, wie man es von ihm kennt, thematisch extrem. Jetzt beleidigt Trump die Unterschrift von Joe Biden – «die schlechteste, die ich jemals gesehen habe». Seine sei viel schöner, findet Trump.
Trump prahlt mit U-Booten
«Wir hatten die Horror-Show in Afghanistan», sagt Trump und gibt seinem Vorgänger Joe Biden die Schuld dafür. «Jetzt sind wir zurück, und so was wird nicht mehr passieren», verspricht Trump. «Meine Nachricht für euch ist sehr einfach: Ich unterstütze euch.»
Nun spricht der US-Präsident über Atom-U-Boote. Die USA seien dabei die Nummer 1, Russland und China dicht dahinter. Trump teilt mit, er habe ein Atom-U-Boot vor die Küste Russlands entsendet. «Wir haben bessere, neuere U-Boote», unterstreicht Trump. …Ihre sind total auffindbar, unsere nicht», prahlt Trump. «Wir sind allen voraus.»
Trump will weniger wokes Militär
«Wir haben den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg gewonnen und danach wurden wir woke», behauptet Trump jetzt. Sein Vorschlag, nun das Woke in der Armee «zurückzudrehen», sei gut angekommen.
Anschliessend referiert er über die Namensänderung des Golfs von Mexikos in Golf von Amerika. Weiter kritisiert er die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) für ihre Weigerung, den Golf als Golf von Amerika zu benennen.
Wieder lobt sich Trump. Er habe unzählige Kriege beendet. «Pakistan und Indien war wahrscheinlich der grösste.» Und eine Einigung im Gaza-Krieg habe es seit 3000 Jahren nicht mehr gegeben. Der Hamas gebe er «drei bis vier Tage» Zeit, auf seinen Waffenruhe-Vorschlag zu reagieren.
Trump: «Bin sehr stolz auf unser Militär»
Mit rund 25 Minuten Verspätung beginnt Trumps Rede nun endlich. «Wenn ihr applaudieren wollt, könnt ihr applaudieren. Wir sind alle im selben Team», sagt er zu Beginn. Offenbar hat Trump gute Laune.
«Ich bin sehr stolz auf unser Militär», fährt Trump fort und lobt sich selbst, weil er in seiner ersten Amtszeit das Militär gestärkt habe. Er bedankt sich bei allen Militärangehörigen im Raum.
Gleich spricht Trump zu den Militärs
US-Präsident Donald Trump (79) wird in Kürze in Quantico im US-Bundesstaat Virginia vor Hunderten von US-Militärs sprechen. Zuvor hatte bereits Verteidigungsminister Pete Hegseth gesprochen.
Hegseth hatte neue Standards für Militärangehörige angekündigt. Er wolle keine «fetten Truppen» mehr sehen oder «dicke Generäle» antreffen. Bärte seien zudem nicht mehr erlaubt. Die Grundausbildung werde «wieder zu dem gemacht, was sie sein sollte: furchteinflössend, hart und diszipliniert.» Ausbilder würden die Befugnis erhalten, den Rekruten gesunde Furcht einzuflössen, Feldbetten umzuwerfen, zu fluchen oder Rekruten körperlich anzufassen.
Wird Trump Ähnliches verkünden? Das wird sich zeigen. Sein Statement war für 15 Uhr Schweizer Zeit angekündigt, doch noch lässt sich der Republikaner Zeit. Blick tickert die Rede Trumps live.
US-Präsident Donald Trump (79) und Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) kommen am Dienstag mit der US-Militärspitze zusammen. Medienberichten zufolge findet das Treffen auf dem Militärstützpunkt Quantico im US-Bundesstaat Virginia südlich von Washington statt. Im Mai hatte Verteidigungsminister Hegseth deutliche Einschnitte bei der Zahl der aktiven Vier-Sterne-Generäle und Admiräle angekündigt. Unklar ist, ob weitere Kürzungen geplant sind oder ob es um etwas Anderes geht.
Trump bezeichnet sich immer wieder als Präsident des «Friedens». Kürzlich hatte er Hegseth allerdings zum «Kriegsminister» ernannt. Zudem setzt Trump das Militär im Inland in Städten wie Los Angeles oder Washington ein. Inzwischen hat der Präsident auch einen Einsatz der Nationalgarde in Portland angeordnet. Dagegen wehren sich die Stadt und der US-Bundesstaat Oregon juristisch.