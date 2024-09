London ernennt Chef von neuer Grenzschutzbehörde

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Hewitt soll Regierungschef Keir Starmer am Montag zu Gesprächen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Rom begleiten, wie die Regierung am Sonntag in London mitteilte. Bei dem Treffen stehe auch der Kampf gegen die irreguläre Einwanderung auf der Tagesordnung.

Beim Kentern eines überfüllten Flüchtlingsboots waren in der Nacht zum Sonntag nach Behördenangaben acht Menschen ums Leben gekommen. Sechs Überlebende wurde in Krankenhäuser eingeliefert, darunter ein zehn Monate altes Baby. Erst Anfang September waren beim Versuch der Überquerung des Ärmelkanals zwölf Menschen ums Leben gekommen. Bislang starben damit seit Jahresbeginn mindestens 46 Menschen bei der Überfahrt.