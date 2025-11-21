Darum gehts
- Trump empfängt designierten New Yorker Bürgermeister Mamdani im Weissen Haus
- Mamdani will Lebenshaltungskosten senken und plant höhere Steuern für Reiche
- 34-jähriger Mamdani gewinnt Wahl und wird erster muslimischer Bürgermeister New Yorks
US-Präsident Donald Trump (79) empfängt am Freitag den designierten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani im Weissen Haus. Der 34-jährige Mamdani will nach eigenen Angaben, mit Trump über Möglichkeiten zur Senkung der hohen Lebenshaltungskosten sprechen.
Im Wahlkampf hatte der Politiker vom linken Flügel der Demokratischen Partei eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung versprochen. Finanzieren will er dies über höhere Steuern für Reiche und Unternehmen.
Mit deutlichem Ursprung
Trump schmähte seinen politischen Rivalen deshalb vor dem Treffen in Online-Netzwerken erneut als «Kommunisten».
Im Wahlkampf hatte der Präsident New York einen Entzug von Bundesmitteln angedroht. Dennoch gewann Mamdani am 4. November mit deutlichem Vorsprung die Bürgermeisterwahl. Er tritt das Amt am 1. Januar als erster bekennender Muslim an.