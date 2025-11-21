Der neu gewählte Bürgermeister Mamdani trifft trotz politischer Differenzen auf Präsident Trump. Ihre Begegnung verspricht Spannungen aufgrund konträrer Ansichten zu Steuern und Sozialleistungen.

Darum gehts Trump empfängt designierten New Yorker Bürgermeister Mamdani im Weissen Haus

Mamdani will Lebenshaltungskosten senken und plant höhere Steuern für Reiche

US-Präsident Donald Trump (79) empfängt am Freitag den designierten New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani im Weissen Haus. Der 34-jährige Mamdani will nach eigenen Angaben, mit Trump über Möglichkeiten zur Senkung der hohen Lebenshaltungskosten sprechen.

Im Wahlkampf hatte der Politiker vom linken Flügel der Demokratischen Partei eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung versprochen. Finanzieren will er dies über höhere Steuern für Reiche und Unternehmen.

Trump schmähte seinen politischen Rivalen deshalb vor dem Treffen in Online-Netzwerken erneut als «Kommunisten».

Im Wahlkampf hatte der Präsident New York einen Entzug von Bundesmitteln angedroht. Dennoch gewann Mamdani am 4. November mit deutlichem Vorsprung die Bürgermeisterwahl. Er tritt das Amt am 1. Januar als erster bekennender Muslim an.